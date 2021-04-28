Цены на золото снижаются 28 апреля

Стоимость золота снижается в среду утром в ожидании результатов заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET июньские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex снижались в цене на 0,45%, или на 8,05 доллара - до 1770,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,26% - до 26,078 доллара за унцию.

В среду вечером инвесторы ждут новостей от Федеральной резервной системы США по итогом двухдневного заседания. Аналитики полагают, что регулятор не станет менять параметры денежно-кредитной политики. После заседания на пресс-конференции выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Инвесторы традиционно надеются услышать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что в ближайшей перспективе драгоценный металл вряд ли преодолеет отметку в 1800 долларов.

На котировки золота также негативно влияет сильный доллар, который делает металл менее доступным для инвесторов с другими валютами. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,11%, до 91 пункта.