Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ до 8,4 млрд грн, ставка 5-мес. выросла до 9%

|Номер аукциона
|85
|86
|87
|88
|89
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000204002
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|-
|-
|-
|-
|Дата размещения
|27.04.2021
|27.04.2021
|27.04.2021
|27.04.2021
|27.04.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.04.2021
|28.04.2021
|28.04.2021
|28.04.2021
|28.04.2021
|Дата оплаты процентов
|29.09.2021
|12.05.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|Дата оплаты процентов
|10.11.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|Дата оплаты процентов
|11.05.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Дата оплаты процентов
|23.11.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|Дата оплаты процентов
|24.05.2023
|24.05.2023
|Дата оплаты процентов
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|76.80
|85.00
|55.50
|80.00
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|17.00
|11.10
|16.00
|9.99
|Срок обращения (дней)
|154
|378
|574
|756
|1 120
|Дата погашения
|29.09.2021
|11.05.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|515 541 000
|5 052 928 000
|1 156 068 000
|482 827 000
|873 086 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|115 541 000
|5 052 928 000
|1 156 068 000
|382 827 000
|873 086 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11 237 007 000
|17 970 885 000
|2 792 609 000
|6 918 232 000
|11 601 605 000
|Количество поданных заявок. шт
|12
|26
|9
|14
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|8
|26
|9
|12
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.20
|11.20
|11.30
|12.50
|12.30
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.75
|11.20
|11.30
|11.95
|12.00
|Установленная доходность. %
|9.00
|11.20
|11.30
|12.00
|12.30
|Средневзвешенная доходность. %
|9.00
|11.20
|11.30
|11.96
|12.28
|Поступление в бюджет
|119 867 216.88
|5 728 555 002.88
|1 206 865 627.92
|436 332 696.85
|859 892 316.92
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|90
|91
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000211114 (Ном. в $США)
|Доразмещение UA4000215891 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|27.04.2021
|27.04.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.04.2021
|28.04.2021
|Дата оплаты процентов
|05.08.2021
|19.08.2021
|Дата оплаты процентов
|03.02.2022
|17.02.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|18.00
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.60
|2.50
|Срок обращения (дней)
|281
|295
|Дата погашения
|03.02.2022
|17.02.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|21 301 000
|41 769 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|21 301 000
|41 769 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|367 870 000
|112 263 000
|Количество поданных заявок. шт
|32
|17
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|32
|17
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.70
|2.50
|Установленная доходность. %
|3.70
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|3.70
|2.50
|Поступление в бюджет
|21 461 183.52
|41 969 073.51
Данные: Минфин Украины