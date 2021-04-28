Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ до 8,4 млрд грн, ставка 5-мес. выросла до 9%

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, первых после новостей об отводе части российских войск от украинской границе, смогло увеличить объем продаж гривневых ОВГЗ до 8,35 млрд грн с 4,59 млрд грн неделей ранее.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 5-мес. ОВГЗ выросла с 8,5% две недели назад до 9%, 12-мес. - с 11,15% неделю назад до 11,2%, 2-летних - с 11,8% три недели назад до 12% и 3-летних - с 12,05% месяц назад до 12,3%.

Ставка 19 мес. бумаг осталась на уровне 11,3%.

Наибольшим спросом, как и неделю назад, пользовались годичные ОВГЗ: объем их размещения вырос с 4,41 млрд грн до 5,73 млрд грн. Помимо того на 1,21 млрд грн было продано 19-мес. облигаций, на 0,44 млрд грн - 2-летних и на 0,86 млрд грн - 3-летних, тогда как неделю назад Минфин реализовал 19-мес. облигации всего на 2,6 млн грн.

В то же время объем продаж "коротких" ОВГЗ остался относительно небольшим - 0,12 млрд грн при предложении в 0,5 млрд грн, так как Минфин отклонил 4 из 12 заявок на 0,4 млрд грн, в которых ставки доходили до 9,2%.

Из 64 заявок, поданных на остальные аукционы, Минфин отклонил лишь две на 0,1 млрд грн на покупку 2-летних ОВГЗ по ставкам до 12,5% годовых.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,33% с 11,18% неделей ранее при увеличении средневзвешенного срока с 12 до почти 17 месяцев.

Помимо того Минфин во вторник разместил 9-мес. долларовые ОВГЗ на $21,5 млн под прежнюю ставку 3,7% и 9-мес. ОВГЗ в евро на EUR42 млн под также неизменную ставку 2,5%, удовлетворив все поданные на аукционы заявки.



