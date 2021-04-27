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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.04.2021
10:47 27.04.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 апреля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,8033
|Земельный капитал
|27,8637
|Пивденный
|27,8000
|Креди Агриколь
|27,8700
|Коминвестбанк
|27,7500
|Правекс
|27,8700
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7500
|Укрстройинвестбанк
|27,8700
|Альфа-банк
|27,7500
|OTP Bank
|27,9000
|OTP Bank
|27,7500
|Банк Сич
|27,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,7200
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Аккордрбанк
|27,7100
|КомИндБанк
|27,9000
|Форвард банк
|27,7000
|Форвард банк
|27,9000
|Правекс
|27,7000
|Окси банк
|27,9200
|КомИндБанк
|27,7000
|Приватбанк
|27,9330
|Банк Сич
|27,7000
|Аккордрбанк
|27,9600
|Ощадбанк
|27,6800
|Ощадбанк
|27,9800
|Креди Агриколь
|27,6700
|Пивденный
|28,0000
|Окси банк
|27,6400
|Коминвестбанк
|28,0500
|Приватбанк
|27,6000
|Альфа-банк
|28,3500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Пивденный
|33,5500
|Креди Агриколь
|33,6300
|Земельный капитал
|33,5321
|Правекс
|33,6300
|Банк инвестиций и сбережений
|33,4500
|Банк Сич
|33,6500
|Банк Сич
|33,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,6500
|Альфа-банк
|33,4000
|Укрстройинвестбанк
|33,6500
|OTP Bank
|33,4000
|Приватбанк
|33,6700
|Форвард банк
|33,3500
|OTP Bank
|33,7000
|Укрстройинвестбанк
|33,3500
|КомИндБанк
|33,7000
|Правекс
|33,3500
|Окси банк
|33,7200
|Коминвестбанк
|33,3500
|Коминвестбанк
|33,7500
|Креди Агриколь
|33,3200
|Ощадбанк
|33,7500
|КомИндБанк
|33,3000
|Земельный капитал
|33,7638
|Аккордрбанк
|33,3000
|Аккордрбанк
|33,8000
|Приватбанк
|33,2500
|Форвард банк
|33,8000
|Окси банк
|33,2500
|Украинский Капитал
|34,0000
|Ощадбанк
|33,1500
|Пивденный
|34,1000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Альфа-банк
|34,3000
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