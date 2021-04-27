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Стоимость золота слабо меняется 27 апреля в ожидании встречи ФРС США
08:27 27.04.2021 |
Стоимость золота слабо меняется во вторник утром, внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей встрече Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EEST фьючерсы на золото с поставкой в июне росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,08%, или на 1,35 доллара - до 1781,45 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов стоимость золота незначительно снижалась. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% - до 26,227 доллара за унцию.
Инвесторы находятся в ожидании двухдневного заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, которое начнется во вторник днем. Рынки ждут, что регулятор сохранит мягкую монетарную политику, чтобы поддержать восстановление экономики.
Аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ждут от главы регулятора Джерома Пауэлла сигнала о том, что "не стоит спешить" с ужесточением денежно-кредитной политики. По мнению экспертов, это никак не поможет в ситуации с инфляцией, "что должно поддержать спрос инвесторов на драгоценный металл".
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