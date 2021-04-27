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Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875% при спросе более $3,3 млрд
Украина размещает 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд под 6,875% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги Украины по финальной ставке превысил $3,3 млрд.
Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.
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