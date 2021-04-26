НБУ отменил годовой лимит в EUR2 млн на операции предприятий с еврооблигациями

Согласно сообщению пресс-службы регулятора в понедельник, НБУ также разрешил эмитентам покупать иностранную валюту для накопления на своем счету в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.
"Мы надеемся, что принятые Нацбанком изменения упростят условия привлечения средств, что будет способствовать увеличению капитальных поступлений в экономику Украины и улучшению ее инвестиционного потенциала", - процитировала заместителя главы НБУ Юрия Гелетия пресс-служба регулятора.
Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №34 от 23 апреля 2021 года, которое обнародовано на сайте Нацбанка и вступает в силу с 27 апреля.