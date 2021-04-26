Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.04.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|23.04
|-
|203.6 (7.5;84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|20.04
|29504.0 (6.5)
|-
|21.04
|30399.0 (6.5)
|-
|22.04
|29525.0 (6.5)
|-
|23.04
|34478.0 (6.5)
|123978.0 (7.5;7)
Данные НБУ