Золото слабо дорожает 23 апреля на ослаблении доллара

Стоимость золота умеренно растет в пятницу утром на снижении курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,16%, или на 2,85 доллара, до 1784,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,06%, до 26,165 доллара за унцию.

Увеличивает стоимость драгметалла в пятницу доллар, который дешевеет к евро и иене, а индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,17%, до 91,17 пункта. Более слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при их покупке в другой валюте.

В целом аналитики отмечают благоприятную ситуацию на рынке для перспектив цены на золото. Так, директор по исследованиям Bullion Vault Эдриен Эш (Adrian Ash) сказал агентству Market Watch, что "потребительский спрос на огромных рынках Китая и Индии оказывает сильную поддержку" стоимости драгметалла.

Кроме того, наблюдается спрос на золото в качестве более надежного актива, поскольку рост числа выявленных инфицированных новым коронавирусом в Индии и Японии, в частности, привел к обострению опасения по поводу восстановления мировой экономики. "Эти опасения не только привели к снижению ожиданий вокруг базовой ставки в США, увеличив спрос на низкодоходное золото, но и повысили спрос на безопасные активы", - сказала аналитик Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).