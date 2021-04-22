"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Цена золота 22 апреля символически растёт на слабом долларе
08:44 22.04.2021 |
Стоимость золота в четверг утром слабо изменяется после более выраженного роста ранее, удорожание драгоценного металла связано с ослаблением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,02%, или на 0,35 доллара, до 1793,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,04%, до 26,58 доллара за унцию.
Во вторник и среду золото демонстрировало рост, поднявшись в цене за две торговые сессии на 1,2%. Ослабление американской валюты при снижении доходности гособлигаций США подтолкнуло вверх цену на золото. Более слабый доллар делает золото доступнее при его покупке в другой валюте, что повышает спрос на драгоценный металл.
В последнее время основным фактором для золота оставался курс доллара. Если в декабре 2019 года золото стоило 1,5 тысячи долларов, то к августу 2020 года его цена достигла 2 тысяч.
Кроме того, "коронавирусные" новости благоприятны для золота. В ряде стран, в частности, в Индии и Японии, ситуация представляла риски ужесточения карантина, что негативно для перспектив восстановления экономики. Золото традиционно выступает более надежным активом, поэтому усиление глобальных рисков позитивно отражается на его стоимости.
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