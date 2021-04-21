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Стоимость золота продолжает расти 21 апреля на слабом долларе
08:28 21.04.2021 |
Стоимость золота в среду утром умеренно поднимается, чему способствует удешевление американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,21%, или на 3,75 доллара, до 1782,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,26%, до 25,907 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается третью неделю подряд, теперь показатель составляет 91,25 пункта, хотя в начале месяца превышал 93 пункта. Более слабый доллар поддерживает стоимость золота, так как в этом случае металл становится доступнее при его покупке в другой валюте.
Некоторую поддержку золото получает и за счет усиления глобальной неопределенности из-за коронавируса. Особенно тревожная ситуация наблюдается в Индии, где суточный прирост случаев заражения превышает 250 тысяч, а также в Японии, где летом должна состояться Олимпиада. Традиционно золото выступает как более надежный актив.
"Рост числа заражений COVID-19 в мире и снижение американских фондовых рынков с рекордных уровней, похоже, поддерживает более надежные активы", - цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda.
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