Минфин повысил ставки 3-мес. ОВГЗ до 8,5%, 12-мес. - до 11,15% и 6-летних - до 12,75%

Министерство финансов Украины на первых аукционах после повышения Нацбанком учетной ставки с 6,5% до 7,5% также существенно повысил ставки размещения облигаций и смог привлечь 4,59 млрд грн с 0,22 млрд грн неделей ранее.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ выросла с 7,77% две недели назад до 8,5%, 12-мес. и 20 мес. - соответственно c 10,75% и 11,1% неделю назад до 11,15% и 11,3%.

Доходность самых "длинных", 6-летних бумаг также увеличилась - до 12,75% с 12,5% месяцем ранее.

Благодаря высокому спросу на 12-мес. бумаги их удалось разместить на 4,4 млрд грн. Еще 0,15 млрд грн принесла продажа 6-летних ОВГЗ. В то же время спрос на 3-мес. и 20-мес. бумаги упал до минимума.

Из 40 заявок, поданных на аукционы, Минфин отклонил лишь одну на 50 млн грн на покупку 3-мес. ОВГЗ под 10% годовых.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,18% с 9,04% неделей ранее при увеличении средневзвешенного срока с восьми до 12 месяцев.





