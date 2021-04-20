Минфин повысил ставки 3-мес. ОВГЗ до 8,5%, 12-мес. - до 11,15% и 6-летних - до 12,75%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин повысил ставки 3-мес. ОВГЗ до 8,5%, 12-мес. - до 11,15% и 6-летних - до 12,75%

17:36 20.04.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов Украины на первых аукционах после повышения Нацбанком учетной ставки с 6,5% до 7,5% также существенно повысил ставки размещения облигаций и смог привлечь 4,59 млрд грн с 0,22 млрд грн неделей ранее.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ выросла с 7,77% две недели назад до 8,5%, 12-мес. и 20 мес. - соответственно c 10,75% и 11,1% неделю назад до 11,15% и 11,3%.

Доходность самых "длинных", 6-летних бумаг также увеличилась - до 12,75% с 12,5% месяцем ранее.

Благодаря высокому спросу на 12-мес. бумаги их удалось разместить на 4,4 млрд грн. Еще 0,15 млрд грн принесла продажа 6-летних ОВГЗ. В то же время спрос на 3-мес. и 20-мес. бумаги упал до минимума.

Из 40 заявок, поданных на аукционы, Минфин отклонил лишь одну на 50 млн грн на покупку 3-мес. ОВГЗ под 10% годовых.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла до 11,18% с 9,04% неделей ранее при увеличении средневзвешенного срока с восьми до 12 месяцев.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона81828384
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000194567 Доразмещение UA4000215156 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000207518
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000    
Дата проведения 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021 21.04.2021
Срок оплаты процентов 30.06.2021 08.09.2021 26.05.2021 02.06.2021
Срок оплаты процентов   09.03.2022 24.11.2021 01.12.2021
Срок оплаты процентов    25.05.2022 01.06.2022
Срок оплаты процентов    23.11.2022 30.11.2022
Срок оплаты процентов     31.05.2023
Срок оплаты процентов     29.11.2023
Срок оплаты процентов     29.05.2024
Срок оплаты процентов     27.11.2024
Срок оплаты процентов     28.05.2025
Срок оплаты процентов     26.11.2025
Срок оплаты процентов     27.05.2026
Срок оплаты процентов     25.11.2026
Срок оплаты процентов     26.05.2027
Размер купонного платежа на одну облигацию 83.25 58.65 55.50 48.95
Номинальный уровень доходности. % 16.65 11.73 11.10 9.79
Срок обращения (дней) 70 322 581 2 226
Дата погашения 30.06.2021 09.03.2022 23.11.2022 26.05.2027
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 80 983 000 4 327 779 000 2 486 000 165 719 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 30 983 000 4 327 779 000 2 486 000 165 719 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 143 676 000 17 778 108 000 1 636 541 000 6 649 986 000
Количество поданных заявок. шт 8 19 2 11
Количество удовлетворенных заявок. шт 7 19 2 11
Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 11.15 11.30 12.75
Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.50 11.15 11.30 12.75
Установленная доходность. % 8.50 11.15 11.30 12.75
Средневзвешенная доходность. % 8.50 11.15 11.30 12.75
Поступление в бюджет 33 029 427.15 4 405 722 299.79 2 589 765.64 151 508 595.75

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

22:25 В НАПК ожидают на создание реестра банковских счетов физлиц

17:52 Цены на жилье в Украине в I кв. выросли на первичном рынке на 9,8%, на вторичном - на 12,4% – Госстат

17:47 НБУ разрешил банкам не учитывать требования к центральным органам исполнительной власти при расчете нормативов Н7 и Н8

17:36 Минфин повысил ставки 3-мес. ОВГЗ до 8,5%, 12-мес. - до 11,15% и 6-летних - до 12,75%

16:50 Депозитные ставки для физлиц 20.04.21

15:43 Нацбанк перечислит в госбюджет на 9 миллиардов меньше плана

12:43 Евро усиливает рост к доллару 20 апреля на перспективах восстановления экономики

12:20 Справочный курс гривны 19 апреля понижен на 4,93 коп до 28,0206 грн/$1

12:11 Фондовые биржи Азии 20 апреля закрылись в основном в минусе

11:50 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.04.21

11:25 Ведущие инвестбанки США массово открывают длинные позиции

10:49 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.04.21

10:44 Остаток средств на корсчетах банков 20.04.21

10:39 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.04.2021

09:28 Китай предложил считать биткоин инвестиционным инструментом

• дальше…

23:12 Взрывы на складах оружия в Чехии готовили 6 сотрудников ГРУ РФ - Bellingcat

22:57 Администрация Байдена поддержала создание 51-го штата США

18:09 Кипрский прецедент. Чем угрожает Украине «разделительная» инициатива Турции

17:31 Принуждение к компромиссу: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии

17:20 Болгарский торговец оружием опроверг связь со взрывом в Чехии: ничего Украине не продавал

16:59 МИД РФ заявил об отсутствии ограничений для торгового судоходства через Керченский пролив в украинские порты

16:01 В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе

14:10 Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию

13:42 Чехия официально исключила «Росатом» из участников тендера на достройку АЭС

13:40 Чехия на фоне дипломатической войны с РФ больше не рассматривает покупку «Спутник V»

13:29 Британский генерал: Корабли в Черном море - жест солидарности с Украиной

12:07 Россия ввела ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря - NOTAM

11:25 Ведущие инвестбанки США массово открывают длинные позиции

11:07 Трамп считает, что США нужно «ладить» с Россией

09:10 В Грузии подписали план выхода из политического кризиса, предложенный ЕС

• дальше…

12:02 Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

11:55 В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

14.04 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу

12.04 В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

09.04 Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно

09.04 Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос

09.04 В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт

08.04 Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

08.04 Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина

07.04 Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

06.04 USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

06.04 Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун

• дальше…

18:31 О «шулере» и «козявке». Когда начнется война Саакашвили с Зеленским

18:09 Кипрский прецедент. Чем угрожает Украине «разделительная» инициатива Турции

16:01 Гончаренко хотят «строго наказать» в ПАСЕ за демонстрацию флага Украины

16:01 В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе

15:48 Кластеры по реализации Минских соглашений являются капканом для Украины - мнение

13:29 Британский генерал: Корабли в Черном море - жест солидарности с Украиной

13:02 Два года сериалу «Президент — слуга народа»: Какие обещания Зеленский выполнил, а о чем забыл

12:02 Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

09:57 Порошенко обсудил с послами G7 и Евросоюза вопросы безопасности и противодействие пандемии коронавируса

09:16 «Сапсан» против «Искандера». Когда у нас появится своя «длинная рука» для Москвы

08:36 Саакашвили ответил Марченко: «Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество»

08:29 Министр финансов Марченко: Саакашвили - «шулер с большой дороги»

19.04 «Грязные доллары» Коломойского. Чем грозит олигарху новое расследование в США

19.04 Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал

19.04 Президентская крыша. Зачем Зеленский решил монополизировать олигархов

• дальше…

12:37 NASA опубликовало видео первого полёта марсианского вертолёта

11:38 Audi показала, каким будет A6 следующего поколения

09:46 Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки

19.04 BMW M3 и M4 обзавелись полным приводом и стали быстрее

19.04 Mercedes-Benz показал 7-местный электрический кроссовер EQB

19.04 Осторожно, химера. Ученые вырастили человеческие клетки в эмбрионе макаки

19.04 Вслед за видеокартами могут сильно дорожать SSD и HDD. Из-за новой криптовалюты

19.04 Ferrari выпустит электрический суперкар раньше намеченного срока

19.04 Заявления Илона Маска о совершенстве автопилота полны излишней самоуверенности

16.04 Первый штат США принял закон о запрете двигателей внутреннего сгорания

16.04 Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей

16.04 Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер

16.04 Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE

15.04 Глава TSMC заявил, что дефицит процессоров сохранится в 2022 году

15.04 Учёные скопировали антибликовое покрытие у роз. Оно сопобно повысить эффективность солнечных панелей на 10%

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно