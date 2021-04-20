Минфин повысил ставки 3-мес. ОВГЗ до 8,5%, 12-мес. - до 11,15% и 6-летних - до 12,75%

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|81
|82
|83
|84
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000194567
|Доразмещение UA4000215156
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000207518
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|Дата проведения
|20.04.2021
|20.04.2021
|20.04.2021
|20.04.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|21.04.2021
|21.04.2021
|21.04.2021
|21.04.2021
|Срок оплаты процентов
|30.06.2021
|08.09.2021
|26.05.2021
|02.06.2021
|Срок оплаты процентов
|09.03.2022
|24.11.2021
|01.12.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|01.06.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|30.11.2022
|Срок оплаты процентов
|31.05.2023
|Срок оплаты процентов
|29.11.2023
|Срок оплаты процентов
|29.05.2024
|Срок оплаты процентов
|27.11.2024
|Срок оплаты процентов
|28.05.2025
|Срок оплаты процентов
|26.11.2025
|Срок оплаты процентов
|27.05.2026
|Срок оплаты процентов
|25.11.2026
|Срок оплаты процентов
|26.05.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|83.25
|58.65
|55.50
|48.95
|Номинальный уровень доходности. %
|16.65
|11.73
|11.10
|9.79
|Срок обращения (дней)
|70
|322
|581
|2 226
|Дата погашения
|30.06.2021
|09.03.2022
|23.11.2022
|26.05.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|80 983 000
|4 327 779 000
|2 486 000
|165 719 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|30 983 000
|4 327 779 000
|2 486 000
|165 719 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 143 676 000
|17 778 108 000
|1 636 541 000
|6 649 986 000
|Количество поданных заявок. шт
|8
|19
|2
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|7
|19
|2
|11
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.15
|11.30
|12.75
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.50
|11.15
|11.30
|12.75
|Установленная доходность. %
|8.50
|11.15
|11.30
|12.75
|Средневзвешенная доходность. %
|8.50
|11.15
|11.30
|12.75
|Поступление в бюджет
|33 029 427.15
|4 405 722 299.79
|2 589 765.64
|151 508 595.75
Данные: Минфин Украины