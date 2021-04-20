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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 19.04.21
11:50 20.04.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 19 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.04
|15626.0 (5.5)
|-
|16.04
|27530.0 (6.5)
|127437.0 (7.5;7)
|19.04
|27831.0 (6.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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