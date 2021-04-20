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Стоимость золота растет 20 апреля на фоне ослабления доллара
08:56 20.04.2021 |
Цена на золото во вторник утром поднимается на фоне ослабления доллара к мировым валютам, а также при сохранении неопределенности вокруг ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,07%, или на 1,25 доллара, до 1771,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,48%, до 25,962 доллара за унцию.
В понедельник золото несколько подешевело, при этом закрепившись на отметке около 1,77 тысячи долларов. В целом поддерживает стоимость металла на текущем уровне ослабление курса доллара к мировым валютам.
В конце прошлой недели стоимость золота поднялась выше 1,78 тысячи долларов впервые почти за два месяца. Вместе с этим индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опустился ниже 91 пункта впервые с начала марта. Более слабый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой, что поддерживает стоимость металла.
Риски, связанные с пандемией коронавируса, при этом сохраняются. Опасения трейдеров связаны не только с проблемами в реализации программы вакцинации в Европе, но и с ростом новых случаев заражения в Японии и Индии. Фондовые рынки США прервали свой рекордный рост, наблюдавшийся на прошлой неделе, что также в целом позитивно для традиционно более надежного золота.
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