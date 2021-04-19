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Вслед за видеокартами могут сильно дорожать SSD и HDD. Из-за новой криптовалюты
17:56 19.04.2021 |
Как пишет источник, майнеры начали скупать жесткие диски объемом от 4 до 18 ТБ, в результате чего средняя цена на HDD в Гонконге взлетели с 26 до 76 долларов. С другой стороны, местный производитель SSD, Jiahe Jinwei, сообщил, что все его высокопроизводительные SSD серий Gloway и Asgard объемом 1 и 2 ТБ раскуплены. Эта же компания заявила, что, во-первых, предпринимает шаги для предотвращения скупки SSD майнерами, а, во-вторых, повышает производство твердотельных накопителей и готовит специальные SSD для майнинга. Переполох на рынке обусловлен новой криптовалютой ChiaCoin, добывать которую планируется за счет накопителей.
Придумал ChiaCoin Брэм Коэн (Bram Cohen) - создатель Bit Torrent. По его задумке, ChiaCoin должна стать зеленой криптовалютой, так как она полагается исключительно на накопители, которые потребляет гораздо меньше энергии, чем CPU и GPU. По факту, это называется фармингом, а не майнингом, так как принцип добычи иной: чем больше данных пользователь может разместить в своей ферме, и чем быстрее доступ к ним, тем выше у него шанс получить вознаграждение. То есть в идеале все-таки использовать SSD, но обычные твердотельные накопители с ограниченным количеством циклов чтения и записи для этого не подходят: для фарминга нужны или HDD, или SSD серверного уровня. Тем не менее, сейчас в Китае, судя по всему, скупают все. Учитывая емкость рынка Китая и концентрацию производств в Поднебесной, логично, что дефицит на внутреннем рынке неизменно приведет к дефициту на внешних рынках. Вопрос только в том - как скоро.
И хотя перспективы новой ChiaCoin пока туманны, на волне общего интереса к криптовалютам скупка накопителей уже началась. Если вознаграждения в сети будут существенными, это подстегнет спрос, и тогда дефицит HDD и SSD расцветет во всей красе.
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