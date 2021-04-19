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Золото дешевеет 19 апреля после сильнейшего недельного роста
09:07 19.04.2021 |
Стоимость золота снижается в понедельник в рамках коррекции после сильнейшего недельного роста за период с декабря, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,14%, или на 2,4 доллара, до 1777,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,82%, до 25,89 доллара за унцию.
В понедельник на рынке золота отмечается коррекционное снижение после того, как за предыдущую неделю драгметалл подорожал более чем на 2%, что стало сильнейшим недельным ростом его стоимости с декабря. Тогда цена драгметалла поднялась на 2,5%.
Кроме того, аналитики отмечают возможность снижения спроса на золото в качестве более надежного актива на последних статданных из США и Китая. "Экономические данные из двух крупнейших экономик мира также остаются весьма обнадеживающими и могут повысить рисковые настроения", - сказал агентству Market Watch аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).
Кроме того, эксперт добавил, что если хорошее начало сезона корпоративной отчетности сохранится, это также может способствовать росту интереса инвесторов к риску, что означает давление на стоимость более надежного золота.
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