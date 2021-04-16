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Депозитные ставки для физлиц 16.04.21
17:14 16.04.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 апреля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.27
|0.38
|0.14
|6 мес.
|7.83
|0.55
|0.21
|9 мес.
|8.30
|0.76
|0.26
|12 мес.
|8.41
|0.95
|0.38
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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