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Золото незначительно дешевеет 16 апреля в отсутствие значимых факторов
09:13 16.04.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром незначительно опускается в отсутствие факторов, способных повлиять на динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.50 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,03%, или на 0,45 доллара - до 1766,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% - до 25,945 доллара за унцию.
В пятницу стоимость золота перешла к небольшому снижению после двух дней роста. Основными факторами для удорожания металла стали ослабление доллара и снижение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries).
При этом рост американской экономики, о котором говорят последние данные макростатистики по стране, является негативным фактором для надежного золота.
Старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu) сказал агентству Блумберг, что ситуация для золота остается очень незначительной. Несмотря на то, что в некоторых странах начинает улучшаться экономическая ситуация, возможное ухудшение эпидемиологической обстановки продолжает оказывать свое влияние.
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