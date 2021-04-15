Финансовые новости
- |
- 15.04.21
- |
- 13:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 14.04.21
11:25 15.04.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 14 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.04
|18395.0 (5.5)
|13.04
|17499.0 (5.5)
|14.04
|25890.0 (5.5)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
|Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар дешевеет к евро 15 апреля в ожидании данных из США
|CEO Coinbase допустил рост доли небиржевого бизнеса в доходах компании до 50%
|Справочный курс гривны 15 апреля повышен на 4,45 коп до 27,9576 грн/$1
|Биржи Азии 15 апреля закрылись разнонаправленно
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 14.04.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.04.21
Это интересно
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
|Skoda обновила кроссовер Kodiaq
|Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода
|На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет