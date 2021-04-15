Финансовые новости
- |
- 15.04.21
- |
- 13:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 15 апреля после выступления главы Федеральной резервной системы
10:52 15.04.2021 |
Стоимость золота в четверг утром растет после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.29 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 7,5 доллара - до 1743,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,32% - до 25,605 доллара за унцию.
Пауэлл в среду подтвердил, что ФРС продолжит поддерживать экономику. Регулятор не намерен ужесточать монетарную политику, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%, а рынок труда полностью не восстановится. При этом, по его словам, такое восстановление вряд ли произойдет раньше 2022 года.
По итогам мартовского заседания ФРС объявила, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.
Поддержку стоимости золота оказывает и ослабление курса доллара по итогам трех предыдущих торговых сессий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Сигнал для Банковой. Почему больше сотни «слуг» перешло в оппозицию к родному правительству
ТОП-НОВОСТИ
|Курс гривни резко укрепился на межбанке после новостей о переговорах между Байденом и Путиным
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
|Коммуналку лучше заплатить. Как у должников будут «автоматом» списывать деньги с карточек
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|CEO Coinbase допустил рост доли небиржевого бизнеса в доходах компании до 50%
|Справочный курс гривны 15 апреля повышен на 4,45 коп до 27,9576 грн/$1
|Биржи Азии 15 апреля закрылись разнонаправленно
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 14.04.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.04.21
|Остаток средств на корсчетах банков 15.04.21
Это интересно
|В Китае раскрыли аферу с подменой трупов. Всему виной запрет на похороны
|Количество дипфейков в Сети увеличивается вдвое каждые 6 месяцев
|Представлен компактный флагман Sony Xperia 1 III
|Китайские продавцы объявили об отзыве Radeon RX 580, чтобы выманить видеокарты у их владельцев
|Skoda обновила кроссовер Kodiaq
|Представлена первая мышь Logitech с поддержкой голосового ввода
|На радость автолюбителям: Spotify представила свой первый гаджет