Золото дорожает 15 апреля после выступления главы Федеральной резервной системы

Стоимость золота в четверг утром растет после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.29 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 7,5 доллара - до 1743,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,32% - до 25,605 доллара за унцию.

Пауэлл в среду подтвердил, что ФРС продолжит поддерживать экономику. Регулятор не намерен ужесточать монетарную политику, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%, а рынок труда полностью не восстановится. При этом, по его словам, такое восстановление вряд ли произойдет раньше 2022 года.

По итогам мартовского заседания ФРС объявила, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Поддержку стоимости золота оказывает и ослабление курса доллара по итогам трех предыдущих торговых сессий.