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Цена на золото снижается 14 апреля в рамках коррекции
09:36 14.04.2021 |
Стоимость золота в среду утром коррекционно снижается после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.13 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,09%, или на 1,45 доллара, до 1746,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,07%, до 25,402 доллара за унцию.
Ранее во вторник стоимость золота выросла почти на 1% после данных по инфляции США. Росту цен на металл способствовало снижение курса доллара, а также резкое снижение доходности гособлигаций США.
Инвесторы также обратили внимание на данные по инфляции США. Потребительские цены в стране в марте выросли на 2,6% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%.
Портфельный менеджер Gold Bullion Strategy Fund Джейсон Тид (Jason Teed) сказал агентству Market Watch, что ускорение инфляции в стране связаны с ростом цен на топливо и носят временный характер. Аналитик отметил, что в целом золото хорошо отреагировало на данные, однако это не является признаком положительной долгосрочной тенденции.
Негативно на стоимость металла также влияет рост доходности десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries), которая увеличилась до 1,627% с уровня прошлого закрытия в 1,623%.
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