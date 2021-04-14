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Доллар дешевеет к евро и иене 14 апреля на снижении опасений по инфляции
09:22 14.04.2021 |
Курс доллара снижается к евро и иене в среду утром на снижении опасений инвесторов относительно роста инфляции, который может привести к повышению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют котировки на торгах.
По состоянию на 8.40 EET курс евро рос до 1,1963 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1946 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,05 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 91,73 пункта.
Инвесторы продолжают отыгрывать данные по инфляции в США, опубликованные во вторник. Потребительские цены в стране в марте выросли на 2,6% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%.
Аналитик Cambridge Global Payments Адам Корбетт (Adam Corbett) отметил газете Wall Street Journal, что инфляция будет оставаться высокой в течение нескольких месяцев, а затем снова снизится.
Он также сказал, что, несмотря на "объективно высокие" показатели инфляции, рынки сейчас не ожидают, что ФРС США повысит ставки раньше, чем прогнозировалось. Сохранение низкой процентной ставки в свою очередь будет продолжать оказывать давление на доллар.
На динамику пары евро с долларом может повлиять статистика по еврозоне, которая будет опубликована позднее в среду. Эксперты прогнозируют, что объем промышленного производства этого валютного блока в феврале опустился на 1,1% в месячном выражении после роста на 0,8% месяцем ранее. В годовом выражении эксперты ожидают уменьшение на 0,9% после роста на 0,1% в январе.
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