Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 6-мес. ОВГЗ снизилась с 8,68% три недели назад до 8,5%, а средневзвешенная – с 8,59% до 8,07%, тогда как ставки по 12-мес. и 20-мес. бумагам остались прежними – соответственно 10,75% и 11,1%.
В этот раз Минфину впервые не удалось разместить все выставленные на продажу 6-мес. бумаги: при традиционном ограничении предложения в 0,5 млрд грн их продажи составили 138,6 млн грн. Объем продаж 12-мес. бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз – до 285 млн грн сократился еще вчетверо – до 71,6 млн грн, а 20-мес. обрушился до 5,9 млн грн со 179,3 млн грн неделю назад.
Все 13 заявок, поданные на эти аукционы, были удовлетворены, тогда как от других плановых размещений гривневых ОВГЗ Минфин в этот день отказался, несмотря на предстоящие завтра погашения на 11,7 млрд грн.
В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 9,04% с 9,44% неделю назад при уменьшении средневзвешенного срока с 10 до восьми месяцев.
Помимо того Минфин разместил во вторник 22-мес. долларовые ОВГЗ на $49,2 млн под 3,9%, тогда как две недели назад по такой же ставке ему удалось $106,8 млн на 24 месяца. В то же время число заявок выросло более чем вдвое – до полусотни.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|77
|78
|79
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000204986
|Доразмещение UA4000215156
|Доразмещение UA4000216774
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500000
|-
|-
|Дата проведения
|13.04.2021
|13.04.2021
|13.04.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.04.2021
|14.04.2021
|14.04.2021
|Срок оплаты процентов
|29.09.2021
|08.09.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|09.03.2022
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|76.80
|58.65
|55.50
|Номинальный уровень доходности. %
|15.36
|11.73
|11.10
|Срок обращения (дней)
|168
|329
|588
|Срок погашения
|29.09.2021
|09.03.2022
|23.11.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|133496000
|70227000
|5687000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|133496000
|70227000
|5687000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|11121466000
|13450329000
|1634055000
|Количество поданных заявок. шт.
|6
|3
|4
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|6
|3
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|8.50
|10.75
|11.10
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.00
|10.75
|11.10
|Установленная доходность. %
|8.50
|10.75
|11.10
|Средневзвешенная доходность. %
|8.07
|10.75
|11.10
|Поступление в бюджет
|138593918.16
|71580274.29
|5928242.54
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|80
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000215909 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|Дата размещения
|13.04.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|14.04.2021
|Дата оплаты процентов
|05.08.2021
|Дата оплаты процентов
|03.02.2022
|Дата оплаты процентов
|04.08.2022
|Дата оплаты процентов
|02.02.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|19.45
|Номинальный уровень доходности. %
|3.89
|Срок обращения (дней)
|659
|Дата погашения
|02.02.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|49023000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|48823000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|253558000
|Количество поданных заявок. шт
|50
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|48
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|4.20
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|3.90
|Установленная доходность. %
|3.90
|Средневзвешенная доходность. %
|3.90
|Поступление в бюджет
|49177454.98
Данные: Минфин Украины