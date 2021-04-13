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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 216 млн грн

17:20 13.04.2021 |

Финансы, Экономика

 

Основными результатами первичных аукционов по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник накануне ожидаемого 15 апреля повышения учетной ставки НБУ стало дальнейшее падение объема продаж гривневых бумаг до 216 млн грн с 1,09 млрд грн неделю назад и 4,5 млрд грн двумя неделями ранее.

Как сообщил Минфин на своем сайте, ставка отсечения 6-мес. ОВГЗ снизилась с 8,68% три недели назад до 8,5%, а средневзвешенная – с 8,59% до 8,07%, тогда как ставки по 12-мес. и 20-мес. бумагам остались прежними – соответственно 10,75% и 11,1%.

В этот раз Минфину впервые не удалось разместить все выставленные на продажу 6-мес. бумаги: при традиционном ограничении предложения в 0,5 млрд грн их продажи составили 138,6 млн грн. Объем продаж 12-мес. бумаг после падения на прошлой неделе в девять раз – до 285 млн грн сократился еще вчетверо – до 71,6 млн грн, а 20-мес. обрушился до 5,9 млн грн со 179,3 млн грн неделю назад.

Все 13 заявок, поданные на эти аукционы, были удовлетворены, тогда как от других плановых размещений гривневых ОВГЗ Минфин в этот день отказался, несмотря на предстоящие завтра погашения на 11,7 млрд грн.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 9,04% с 9,44% неделю назад при уменьшении средневзвешенного срока с 10 до восьми месяцев.

Помимо того Минфин разместил во вторник 22-мес. долларовые ОВГЗ на $49,2 млн под 3,9%, тогда как две недели назад по такой же ставке ему удалось $106,8 млн на 24 месяца. В то же время число заявок выросло более чем вдвое – до полусотни.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона777879
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000204986Доразмещение UA4000215156Доразмещение UA4000216774
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт. 500000 - -
Дата проведения 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 14.04.2021 14.04.2021 14.04.2021
Срок оплаты процентов 29.09.2021 08.09.2021 26.05.2021
Срок оплаты процентов   09.03.2022 24.11.2021
Срок оплаты процентов    25.05.2022
Срок оплаты процентов    23.11.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию, грн 76.80 58.65 55.50
Номинальный уровень доходности. % 15.36 11.73 11.10
Срок обращения (дней) 168 329 588
Срок погашения 29.09.2021 09.03.2022 23.11.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 133496000 70227000 5687000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 133496000 70227000 5687000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 11121466000 13450329000 1634055000
Количество поданных заявок. шт. 6 3 4
Количество удовлетворенных заявок. шт. 6 3 4
Максимальный уровень доходности облигаций. % 8.50 10.75 11.10
Минимальный уровень доходности облигаций. % 8.00 10.75 11.10
Установленная доходность. % 8.50 10.75 11.10
Средневзвешенная доходность. % 8.07 10.75 11.10
Поступление в бюджет 138593918.16 71580274.29 5928242.54

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона80
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000215909  (Ном. в ин.вал. $ США)
Номинальная стоимость 1000
Количество выставленных облигаций, шт, -
Дата размещения 13.04.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 14.04.2021
Дата оплаты процентов 05.08.2021
Дата оплаты процентов 03.02.2022
Дата оплаты процентов 04.08.2022
Дата оплаты процентов 02.02.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию 19.45
Номинальный уровень доходности. % 3.89
Срок обращения (дней) 659
Дата погашения 02.02.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 49023000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 48823000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 253558000
Количество поданных заявок. шт 50
Количество удовлетворенных заявок. шт 48
Максимальный уровень доходности облигаций. % 4.20
Минимальный уровень доходности облигаций. % 3.90
Установленная доходность. % 3.90
Средневзвешенная доходность. % 3.90
Поступление в бюджет 49177454.98

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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