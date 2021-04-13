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Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.04.21
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 13 апреля 2021 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|0.00
|9381.77
|120711.55
|на 04.05
|849469.52
|324576.85
|351921.75
|51948.75
|0.00
|8681.77
|112340.40
|на 01.06
|887746.07
|324576.85
|396155.58
|53082.13
|0.00
|7949.30
|105982.42
|на 01.07
|880431.52
|324576.85
|417435.07
|30566.27
|0.00
|7623.17
|100230.15
|на 03.08
|876657.10
|324576.85
|425116.42
|27207.75
|0.00
|7223.08
|92533.00
|на 01.09
|863137.55
|324576.85
|415098.53
|28134.21
|0.00
|7659.72
|87668.24
|на 02.10
|876478.74
|324576.85
|431332.74
|29920.59
|0.00
|8143.76
|82504.79
|на 02.11
|891721.25
|324576.85
|447765.55
|31986.57
|0.00
|8334.65
|79057.63
|на 01.12
|903292.36
|324576.85
|460614.83
|33950.94
|0.00
|8874.00
|75275.74
|на 06.01
|999317.98
|324576.85
|519939.52
|58103.08
|186.36
|11218.42
|85293.76
|на 01.02
|1012397.54
|324576.85
|520518.91
|59344.66
|186.36
|12404.96
|95365.82
|на 01.03
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 12.03
|1026857.00
|322076.85
|529447.87
|57116.42
|238.93
|14374.81
|103602.11
|на 15.03
|1026719.62
|322076.85
|529019.36
|57241.01
|238.93
|14410.80
|103732.67
|на 16.03
|1026276.37
|322076.85
|528387.34
|57443.71
|238.93
|14398.61
|103730.93
|на 17.03
|1026320.65
|322076.85
|528567.87
|57214.20
|238.93
|14475.10
|103747.69
|на 18.03
|1021212.77
|322076.85
|524810.33
|53440.11
|276.17
|14662.72
|105946.58
|на 19.03
|1025331.88
|322076.85
|528007.38
|53855.13
|276.17
|15012.57
|106103.77
|на 22.03
|1025459.97
|322076.85
|528152.08
|53865.63
|276.17
|15082.72
|106006.52
|на 23.03
|1025370.22
|322076.85
|528072.28
|53840.81
|276.17
|15098.20
|106005.92
|на 24.03
|1025493.87
|322076.85
|528126.78
|53980.31
|276.17
|15127.02
|105906.73
|на 25.03
|1022396.37
|322076.85
|526939.11
|53355.78
|276.17
|15177.49
|104570.96
|на 26.03
|1022876.97
|322076.85
|526960.50
|54072.58
|276.17
|15241.60
|104249.27
|на 29.03
|1022811.73
|322076.85
|526731.14
|54178.67
|276.17
|15292.23
|104256.67
|на 30.03
|1022827.16
|322076.85
|526867.96
|54221.66
|276.17
|15300.34
|104084.17
|на 31.03
|1022303.62
|322076.85
|526422.24
|54130.44
|276.17
|15315.63
|104082.29
|на 01.04
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 02.04
|1021636.65
|322076.85
|533472.48
|45871.25
|276.17
|15721.27
|104218.64
|на 05.04
|1022225.36
|322076.85
|534288.82
|46036.22
|276.17
|15822.78
|103724.52
|на 06.04
|1022178.47
|322076.85
|534160.80
|46121.21
|276.17
|15819.24
|103724.18
|на 07.04
|1021801.42
|322076.85
|534384.68
|46456.73
|276.17
|15764.93
|102842.06
|на 08.04
|1023223.86
|322076.85
|536710.70
|46610.90
|276.17
|15898.15
|101651.09
|на 09.04
|1013387.84
|322076.85
|531251.21
|43626.80
|276.17
|14928.54
|101228.27
|на 12.04
|1013090.30
|322076.85
|531223.98
|43705.63
|276.17
|14932.58
|100875.08
|на 12.04
|1013265.77
|322076.85
|532086.53
|43695.71
|276.17
|14987.70
|100142.81
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 13 апреля - 27.9335 грн.
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