Золото 13 апреля дешевеет четвертую торговую сессию подряд

Стоимость золота снижается во вторник утром на увеличении доходности американских гособлигаций, свидетельствуют котировки на торгах.

По состоянию на 9.08 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,31%, или на 5,45 доллара, до 1727,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,07%, до 24,852 доллара за унцию.

Цены на золото снижаются уже четвертую торговую сессию подряд. Давление на стоимость металла оказывает рост доходности его альтернативы в качестве "надёжного" актива - десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries), которая увеличилась до 1,691% с уровня прошлого закрытия в 1,676%.

Кроме того, наблюдающееся сейчас укрепление доллара к другим основным мировым валютам также выступает фактором удешевления золота, поскольку делает его менее доступным держателям иной валюты.

Аналитики банка ICICI ожидают "относительно ровной траектории" цен на золото до конца квартала, поскольку инвесторы будут ждать решений Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ставок. В то же время они считают, что затем, во второй половине года, стоимость металла может упасть на ожиданиях роста глобальной экономики и снижении спроса на надежные активы.