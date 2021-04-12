Финансовые новости
- |
- 12.04.21
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 12 апреля на укреплении доллара
09:27 12.04.2021 |
Стоимость золота в понедельник утром снижается за счёт роста курса доллара, свидетельствуют котировки на торгах.
По состоянию на 9.05 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,35%, или на 6 долларов, до 1738,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,7%, до 25,15 доллара за унцию.
Одним из основных факторов, влияющих на динамику золота, остается курс доллара. Укрепление американской валюты негативно влияет на стоимость металла, поскольку делает его менее доступным для держателей другой валюты.
Инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos) заявил газете Wall Street Journal, что ближайшие месяцы будут решающими для золота по мере ускорения инфляции в США. "Если рынки будут полагать, что Федеральная резервная система США будет придерживаться своего обещания позволить экономике "разогреться", золото, вероятно, будет "сиять", но, если инфляция слишком выйдет за пределы и ожидания повышения ставок вновь будут расти, это может вызвать еще больше проблем", - сказал Хаджикирьякос.
"Желтый металл пытается завершить то, что похоже на модель "двойного дна", но в то время как цены остаются ниже предыдущего минимума в 1760 долларов за унцию, сложно сохранять оптимизм", - также отметил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|О переходах из УПЦ МП в ПЦУ и визите патриарха Варфоломея в Украину - интервью с религиоведом Екатериной Щеткиной
|Позитив недели. Наши конструкторы показали новую тяжелую БМП «Вавилон»
|Пургина - на свалку. Почему Кремль запретил «Республиканскую партию Донбасса»
|После небольшой раскачки 9 апреля курс доллара на межбанке вернулся на старые уровни
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро растет к доллару 12 апреля после выхода статистики еврозоны
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 09.04.21
|Фондовые биржи Азии 12 апреля закрылись в основном снижением
|Справочный курс гривны 12 апреля понижен на 1,38 коп до 27,9343 грн/$1
|Банки Швейцарии UBS и Credit Suisse хотят объединиться – Bloomberg
|По прогнозу Juniper Research, к 2025 году более 1,4 млрд человек будут пользоваться распознаванием лиц для аутентификации платежей
Это интересно
|Toyota Mirai и Lexus LS получили продвинутый «автопилот»
|Bentley построит фирменный жилой небоскреб
|Соединенные Штаты добавили в черный список китайские компании и организации, связанные с суперкомпьютерами
|Ученые придумали, как использовать хаос для защиты устройств от взломов
|Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку
|Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live
|Компания Bentley и швейцарский производитель часов Breitling выпустили очередную коллаборацию