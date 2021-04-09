Финансовые новости
- |
- 09.04.21
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.04.2021
10:48 09.04.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 9 апреля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,8893
|Земельный капитал
|27,9111
|Альфа-банк
|27,8500
|Укрстройинвестбанк
|27,9400
|Креди Агриколь
|27,8400
|Правекс
|27,9500
|Укрэксимбанк
|27,8100
|OTP Bank
|27,9800
|Банк Сич
|27,8000
|Укрэксимбанк
|27,9900
|OTP Bank
|27,7900
|Банк Сич
|28,0000
|Правекс
|27,7800
|Окси банк
|28,0000
|Ощадбанк
|27,7800
|ТАСкомбанк
|28,0000
|Укрстройинвестбанк
|27,7700
|Форвард банк
|28,0000
|Форвард банк
|27,7500
|Приватбанк
|28,0112
|ТАСкомбанк
|27,7500
|Креди Агриколь
|28,0300
|Приватбанк
|27,7000
|Ощадбанк
|28,0800
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Окси банк
|27,6500
|Альфа-банк
|28,4500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|33,0777
|Банк Сич
|33,2000
|Креди Агриколь
|33,0200
|Укрстройинвестбанк
|33,2000
|Альфа-банк
|33,0000
|Земельный капитал
|33,2440
|OTP Bank
|33,0000
|OTP Bank
|33,2500
|Укрэксимбанк
|32,9500
|Окси банк
|33,2500
|Банк Сич
|32,9500
|Правекс
|33,2500
|Форвард банк
|32,9000
|Форвард банк
|33,2500
|Укрстройинвестбанк
|32,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3000
|Приватбанк
|32,8500
|Ощадбанк
|33,3200
|ТАСкомбанк
|32,8000
|Приватбанк
|33,3333
|Правекс
|32,8000
|Укрэксимбанк
|33,3500
|Окси банк
|32,8000
|Креди Агриколь
|33,3700
|Ощадбанк
|32,7000
|ТАСкомбанк
|33,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,7000
|Альфа-банк
|33,9000
|Украинский Капитал
|32,5000
|Украинский Капитал
|34,0000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угрозы Козака Украине: Почему в Кремле бесполезно надеются на «Сребреницу»
|Минус один конкурент Шмыгаля. Что не так с опровержением отставки Витренко
|Пушки вместо дипломатов: Почему провалилось вчерашнее заседание ТКГ
|Сможет ли «Партия Шрека» одолеть Зеленского — интервью с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.04.21
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.04.2021
|Остаток средств на корсчетах банков 09.04.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.04.2021
|Украина в течение полугода может быть включена в GBI-EM индексы J.P. Morgan
|Глава JPMorgan призвал ужесточить регулирование криптовалют
Это интересно
|Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
|Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома
|Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
|В Европе дебютировал обновленный Jeep Compass
|Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных
|Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров