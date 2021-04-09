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Цена на золото снижается на росте доходности гособлигаций США
09:06 09.04.2021 |
Стоимость золота в пятницу утром снижается вследствие увеличения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.42 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,44%, или на 7,75 доллара, до 1750,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,95%, до 25,343 доллара за унцию.
В последнее время одним из основных факторов, влияющим на стоимость золота, стала динамика доходности гособлигаций США как альтернативного направления инвестиций. Показатель для десятилетних бондов растёт сейчас до 1,639% с уровня прошлого закрытия в 1,632%. Стратег Daily FX Ник Коули (Nick Cawley) отмечает, что это связано с оценкой инвесторами последствий финансового стимулирования американской экономики.
"Одним из основных факторов недавней распродажи золота был продолжающийся рост доходности казначейских облигаций США, поскольку рынок продолжает учитывать инфляционный эффект фискальной и денежно-кредитной "щедрости" США", - приводит агентство Market Watch слова аналитика.
Тем не менее пока с начала недели стоимость "желтого" металла увеличилась почти на 1,5% - это максимальный недельный рост с середины января.
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