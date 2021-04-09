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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цена на золото снижается на росте доходности гособлигаций США

 

Стоимость золота в пятницу утром снижается вследствие увеличения доходности американских гособлигаций, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 8.42 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,44%, или на 7,75 доллара, до 1750,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,95%, до 25,343 доллара за унцию.

В последнее время одним из основных факторов, влияющим на стоимость золота, стала динамика доходности гособлигаций США как альтернативного направления инвестиций. Показатель для десятилетних бондов растёт сейчас до 1,639% с уровня прошлого закрытия в 1,632%. Стратег Daily FX Ник Коули (Nick Cawley) отмечает, что это связано с оценкой инвесторами последствий финансового стимулирования американской экономики.

"Одним из основных факторов недавней распродажи золота был продолжающийся рост доходности казначейских облигаций США, поскольку рынок продолжает учитывать инфляционный эффект фискальной и денежно-кредитной "щедрости" США", - приводит агентство Market Watch слова аналитика.

Тем не менее пока с начала недели стоимость "желтого" металла увеличилась почти на 1,5% - это максимальный недельный рост с середины января.
По материалам: ПРАЙМ
 

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