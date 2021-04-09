Курс евро снижается к доллару 9 апреля перед немецкой макростатистикой

Курс евро в пятницу утром снижается по отношению к доллару, в то время как инвесторы ожидают данных промышленного производства в Германии, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 8.09 EET курс евро снижался до 1,1904 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1912 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 109,35 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 92,14 пункта.

В ближайшие часы будет опубликована немецкая макростатистика. Аналитики ожидают, что объем промпроизводства в стране, с учетом сезонных колебаний, в феврале вырос на 1,5% в месячном выражении после неожиданного снижения показателя на 2,5% в январе.

Доллар же готовится завершить неделю снижением вследствие оптимистичных ожиданий инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, что привело к снижению спроса на "надежные" активы.

Кроме того, аналитик Cambridge Global Payments Мэттью Айдингер (Matthew Eidinger) отмечает, что можно ожидать дальнейшего снижения курса доллара на фоне падения доходности десятилетних гособлигаций США в четверг, а также неожиданного роста числа заявок на пособие по безработице в стране.