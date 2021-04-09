Отток золота из ETF в марте составил 108 т, с начала года - 178 т - WGC

Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в марте составил 107,5 тонны на $5,9 млрд, посчитал World Gold Council (WGC).

В общей сложности за первый квартал он достиг 177,9 тонны на $9,5 млрд.

И март, и февраль текущего года оказались в первой десятке по месячным объемам оттока золота из ETF за всю историю наблюдений, отмечает WGC.

На конец марта объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 573,6 тонны на $194,5 млрд. По сравнению с пиком, который наблюдался в ноябре, он сократился на 9% в натуральном выражении (что примерно соответствует темпам падения цены на золото за этот период) и откатился к уровню июня 2020 года.



Приток (отток) золота в ETF по регионам в 2021г: