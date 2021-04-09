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Отток золота из ETF в марте составил 108 т, с начала года - 178 т - WGC
23:13 08.04.2021 |
Отток золота из мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в марте составил 107,5 тонны на $5,9 млрд, посчитал World Gold Council (WGC).
В общей сложности за первый квартал он достиг 177,9 тонны на $9,5 млрд.
И март, и февраль текущего года оказались в первой десятке по месячным объемам оттока золота из ETF за всю историю наблюдений, отмечает WGC.
На конец марта объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 573,6 тонны на $194,5 млрд. По сравнению с пиком, который наблюдался в ноябре, он сократился на 9% в натуральном выражении (что примерно соответствует темпам падения цены на золото за этот период) и откатился к уровню июня 2020 года.
Приток (отток) золота в ETF по регионам в 2021г:
|Регион
|Март, т
|Март, $ млн
|I квартал, т
|I квартал, $ млн
|Северная Америка
|-68,5
|-3 758,7
|-145,4
|-8 128,5
|Европа
|-45,3
|-2 545,0
|-51,7
|-2 508,7
|Азия
|7,2
|427,2
|17,8
|1 046,0
|другие регионы
|-0,9
|-63,6
|1,5
|91,1
|Итого
|-107,5
|-5 940,1
|-177,9
|-9 500,2
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