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Цена на золото растет 8 апреля на ослаблении доллара
09:05 08.04.2021 |
Стоимость золота в четверг утром немного растет на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.47 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,3 доллара, до 1745,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,72%, до 25,43 доллара за унцию.
Котировки золота в четверг вновь перешли к росту после незначительного снижения в среду. Основным фактором, способствующим удорожанию драгметалла, стало снижение курса доллара. Более слабый доллар делает металл более доступным для держателей иной валюты.
Помимо этого, золото может вновь вернуть себе популярность, в случае если ажиотаж фондовых рынков выдохнется, не исключают некоторые эксперты.
"Участники рынка считают, что большая часть хороших новостей уже заложена в фондовый рынок и сейчас, возможно, настало время инвесторам немного передохнуть. Это будет способствовать инвестициям в золото", - сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Market Watch.
Кроме того, как считает аналитик, опасения всплеска инфляции все еще существуют на рынке, и они положительно скажутся на стоимости золота. "Опасения по поводу инфляции реальны, и они еще больше подпитывают рост цен на золото", - отметил Аслам.
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