Финансовые новости
- |
- 08.04.21
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара 8 апреля снижается к евро на росте аппетита к риску
08:53 08.04.2021 |
Курс доллара в четверг утром снижается по отношению к евро на фоне подъема спроса на рисковые активы, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.19 EET курс евро растёт до 1,1875 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,187 доллара за евро; курс доллара к иене снижается до 109,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,84 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,11%, до 92,36 пункта.
Участники торгов ожидают, что почти полное возвращение к глобальным докризисным макроэкономическим показателям возможно уже в текущем году, что подкрепляется последними данными статистики в США и Европе. В связи с этим инвесторы отказываются от покупки "надежных" активов, к которым относится и доллар.
Американская валюта укрепилась с начала года, но аналитики Goldman Sachs, мнение который приводит газета Wall Street Journal, полагают, что это укрепление, особенно по отношению к евро, в минувшем квартале было связано с опасениями инвесторов роста инфляции, который мог стать сигналом центробанкам для ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.
Однако, как отметили эксперты, такая ситуация в скором времени может прекратиться, поскольку все беспокойства уже были учтены, а темпы вакцинации от коронавируса в Европе продолжают расти и должны увеличиться еще больше в течение следующих нескольких месяцев.
На динамику курса доллара позднее в четверг может повлиять американская макростатистика. Аналитики ожидают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 39 тысяч, до 680 тысяч заявок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Уже вывез личные вещи: Что стоит за слухами об отставке Витренко
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
|Концепция поменялась. Зачем Зеленский вычеркивал НАТО из Стратегии военной безопасности, а теперь вдруг запросил ПДЧ
|Украинские переговорщики отказываются от Минска: Как это повлияет на работу ТКГ
|Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк Швеции завершил первую фазу пилотных испытаний цифровой кроны
|Цена на золото растет 8 апреля на ослаблении доллара
|Курс доллара 8 апреля снижается к евро на росте аппетита к риску
|Фондовые биржи АТР в основном растут 8 апреля
|S&P 500 7 апреля достиг нового рекордного уровня закрытия
|Доллар вновь идет к 28. Иностранцы выводят деньги с украинского рынка
Это интересно
|Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
|В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород
|Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
|Sony экспериментирует с активной подвеской и системой активного шумоподавления для автомобилей
|Илон Маск соврал? Тим Кук утверждает, что никогда не общался с главой Telsa относительно поглощения автомобильной компании
|Mercedes-Benz подтвердил скорую отставку родстера AMG GT
|Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java