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Депозитные ставки для физлиц 06.04.21
16:52 07.04.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 апреля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.32
|0.38
|0.14
|6 мес.
|7.84
|0.55
|0.21
|9 мес.
|8.25
|0.76
|0.26
|12 мес.
|8.39
|0.96
|0.38
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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