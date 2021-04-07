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Цена на золото 7 апреля снижается в рамках коррекции
09:12 07.04.2021 |
Стоимость золота в среду утром коррекционно снижается после четырех дней роста, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.44 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,28%, или на 4,9 доллара, до 1738,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,51%, до 25,098 доллара за унцию.
По итогам четырех предыдущих торговых сессий котировки золота выросли на 3,4%, цена на металл вновь превысила отметку в 1700 долларов за унцию. Основным фактором для роста стоимости золота стало ослабление доллара, а также снижение доходности гособлигаций США.
Вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт (Jeff Wright) отметил, что краткосрочные ожидания по золоту остаются негативными, а его стоимость не достигла нижних отметок. Если доходность казначейских облигаций США и курс доллара вырастут на следующей неделе, золото может снова начать дешеветь.
"Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на золото в долгосрочной перспективе, но не могу сказать, что цены достигли дна", - приводит агентство Market Watch слова аналитика.
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