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Евро слабо меняется 7 апреля в ожидании статистики по еврозоне
08:53 07.04.2021 |
Курс евро в среду утром немного снижается по отношению к доллару в ожидании макростатистики по еврозоне, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.25 EET курс евро снижался до 1,1871 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 92,31 пункта.
В среду исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в марте. Эксперты полагают, что показатель вырос до 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта, что соответствует предварительной оценке.
Также в среду будут опубликованы данные по торговому балансу США. Аналитики прогнозируют, что дефицит торгового баланса США в феврале вырос на 2,3 миллиарда долларов, или на 3,4% к уровню января - до 70,5 миллиарда долларов с 68,2 миллиарда.
Аналитики TD Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, прогнозирует, что ралли доллара должно приостановиться в апреле, поскольку перспективы мировой экономики улучшаются и отталкивают инвесторов от надежных активов.
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