Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 8 раз

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|72
|73
|74
|75
|76
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000194567
|Доразмещение UA4000215156
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000201255
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|Дата проведения
|06.04.2021
|06.04.2021
|06.04.2021
|06.04.2021
|06.04.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|07.04.2021
|07.04.2021
|07.04.2021
|07.04.2021
|07.04.2021
|Срок оплаты процентов
|08.09.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|09.03.2022
|24.11.2021
|24.11.2021
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|25.05.2022
|25.05.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|23.11.2022
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|24.05.2023
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|83.25
|58.65
|55.50
|80.00
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|16.65
|11.73
|11.10
|16.00
|9.99
|Срок обращения (дней)
|84
|336
|595
|777
|1 141
|Дата погашения
|30.06.2021
|09.03.2022
|23.11.2022
|24.05.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|811 587 000
|280 129 000
|187 358 000
|64 802 000
|18 354 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000
|280 129 000
|172 358 000
|64 802 000
|18 354 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 112 693 000
|13 380 102 000
|1 628 368 000
|6 535 405 000
|10 728 519 000
|Количество поданных заявок. шт
|14
|15
|10
|7
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|9
|15
|9
|7
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|9.00
|10.75
|11.30
|11.80
|12.05
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|7.77
|10.75
|11.10
|11.80
|12.05
|Установленная доходность. %
|7.77
|10.75
|11.10
|11.80
|12.05
|Средневзвешенная доходность. %
|7.77
|10.75
|11.10
|11.80
|12.05
|Поступление в бюджет
|532 180 000.00
|284 952 821.38
|179 297 133.08
|73 568 414.56
|18 055 196.88
Данные: Минфин Украины