Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 8 раз

Министерство финансов на состоявшемся 6 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,09 млрд грн, по сравнению с 8,86 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 532,18 млн грн при спросе в 811,59 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 7,77% годовых, тогда как на прошлой неделе они размещались под 7,98%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 284,95 млн грн, ставка по ним выросла на 1 базисный пункт - до 10,75% годовых.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 179,3 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.

Двухлетние облигации были размещены на 967,75 млн грн под 11,8% годовых.

Кроме того, были размещены трехлетние ОВГЗ под 12,5% годовых на 18,06 млн грн.

Минфин на аукционах ОВГЗ 6 апреля привлек в госбюджет 1,1 млрд грн.

Итоги аукционов государственных облигаций Номер аукциона 72 73 74 75 76 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000194567 Доразмещение UA4000215156 Доразмещение UA4000216774 Доразмещение UA4000201255 Доразмещение UA4000207880 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 Дата проведения 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 Дата оплаты за приобретенные облигации 07.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 07.04.2021 Срок оплаты процентов 08.09.2021 26.05.2021 26.05.2021 26.05.2021 Срок оплаты процентов 09.03.2022 24.11.2021 24.11.2021 24.11.2021 Срок оплаты процентов 25.05.2022 25.05.2022 25.05.2022 Срок оплаты процентов 23.11.2022 23.11.2022 23.11.2022 Срок оплаты процентов 24.05.2023 24.05.2023 Срок оплаты процентов 22.11.2023 Срок оплаты процентов 22.05.2024 Размер купонного платежа на одну облигацию 83.25 58.65 55.50 80.00 49.95 Номинальный уровень доходности. % 16.65 11.73 11.10 16.00 9.99 Срок обращения (дней) 84 336 595 777 1 141 Дата погашения 30.06.2021 09.03.2022 23.11.2022 24.05.2023 22.05.2024 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 811 587 000 280 129 000 187 358 000 64 802 000 18 354 000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 500 000 000 280 129 000 172 358 000 64 802 000 18 354 000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 112 693 000 13 380 102 000 1 628 368 000 6 535 405 000 10 728 519 000 Количество поданных заявок. шт 14 15 10 7 10 Количество удовлетворенных заявок. шт 9 15 9 7 10 Максимальный уровень доходности облигаций. % 9.00 10.75 11.30 11.80 12.05 Минимальный уровень доходности облигаций. % 7.77 10.75 11.10 11.80 12.05 Установленная доходность. % 7.77 10.75 11.10 11.80 12.05 Средневзвешенная доходность. % 7.77 10.75 11.10 11.80 12.05 Поступление в бюджет 532 180 000.00 284 952 821.38 179 297 133.08 73 568 414.56 18 055 196.88 Данные: Минфин Украины

Как сообщалось, на прошлой неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сократило заимствования до 8,86 млрд грн. В том числе, были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.

