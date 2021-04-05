Финансовые новости
- |
- 06.04.21
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 05.04.21
17:16 06.04.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 апреля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.30
|0.28
|0.11
|6 мес.
|7.83
|0.48
|0.19
|9 мес.
|8.28
|0.67
|0.23
|12 мес.
|8.38
|0.91
|0.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Украины с 4% в 2021г до 3,4% в 2022г
|Вадим Денисенко: У Путина есть три сценария войны для Украины
|Хуже будет всем. Как власть решила сэкономить на больничных
|«Ширка-2021», Тимошенко и люди Коломойского: Почему «слуги» заговорили о широкой коалиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена популизма: прощай, доступная ипотека
|Ковид-страхование. Купить полис – не проблема. Но после – не все так радужно, как обещают
|Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 8 раз
|Депозитные ставки для физлиц 05.04.21
|Евро стабилен 6 апреля после статистики по ситуации на рынке труда
|Биржи Азии 6 апреля закрылись в основном в плюсе
Это интересно
|BMW разрабатывает «умную» систему для зарядки электромобилей самой дешевой электроэнергией
|Нераспечатанная копия игры Super Mario Bros. продана за рекордную сумму 660 000 долларов
|Спутниковый интернет системы Starlink начал работать гораздо быстрее
|Культовый Hummer возрожден в виде внедорожника с гигантским клиренсом
|В Apple придумали, как предотвратить растрескивание складных дисплеев в месте сгиба
|Япония и США будут сообща искать пути выхода из полупроводникового кризиса
|В смартфоне Pixel 6 будет использован собственный ARM-процессор Google