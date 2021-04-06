Евро стабилен 6 апреля после статистики по ситуации на рынке труда

Курс евро стабилен по отношению к доллару во вторник днем после статистики по ситуации на рынке труда еврозоны и в ожидании прогнозов по мировой экономике от Международного валютного фонда (МВФ), свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 12.31 EET курс евро рос до 1,1814 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1811 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 110,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,39%, до 92,66 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные по безработице в еврозоне за февраль - показатель сохранился на пересмотренном уровне за январь в 8,3%, хотя аналитики ждали, что он сохранится на первоначальной отметке за предыдущий месяц в 8,1%.

Тем не менее, несмотря на то, что показатель оказался хуже прогноза, евро держится в небольшом плюсе к доллару в ожидании новых прогнозов по мировой экономике от МВФ. Аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что курс евро может вырасти по отношению к доллару в связи с ожидаемым пересмотром в сторону повышения прогноза по росту мировой экономики от МВФ.

"Пока еврозона находится в сложной ситуации с COVID-19 по сравнению с более быстрой вакцинацией и более уверенным восстановлением экономики США, потенциал роста пары евро к доллару в краткосрочной перспективе ограничен, и на этой неделе пара евро-доллар может оставаться ниже уровня 1,19 доллара", - добавил в то же время валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata).