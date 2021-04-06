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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 05.04.21

12:11 06.04.2021 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 5 апреля.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
01.04 100.0 (7.5) -
02.04 - 300.0 (6.5; 84)
05.04 30.0 (7.5)  

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
01.04 32515.0 (5.5) -
02.04 33515.0 (5.5) 113362.0 (6.5; 7)
05.04 36668.0 (5.5)  

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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