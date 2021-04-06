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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 06.04.2021
11:25 06.04.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 6 апреля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Альфа-банк
|27,8500
|Пивденный
|27,9000
|Форвард банк
|27,7700
|Правекс
|27,9000
|OTP Bank
|27,7700
|ТАСкомбанк
|27,9000
|Укрэксимбанк
|27,7500
|Креди Агриколь
|27,9300
|Правекс
|27,7500
|Приватбанк
|27,9330
|Банк Сич
|27,7500
|Укрэксимбанк
|27,9400
|Креди Агриколь
|27,7400
|Банк Сич
|27,9500
|Ощадбанк
|27,7200
|Форвард банк
|27,9500
|ТАСкомбанк
|27,7000
|OTP Bank
|27,9700
|Коминвестбанк
|27,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,0000
|Пивденный
|27,6500
|Коминвестбанк
|28,0000
|Приватбанк
|27,6000
|Ощадбанк
|28,0200
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Альфа-банк
|28,4500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|32,7000
|Банк Сич
|32,9000
|Альфа-банк
|32,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9000
|OTP Bank
|32,7000
|Правекс
|32,9000
|Креди Агриколь
|32,6700
|Коминвестбанк
|32,9500
|ТАСкомбанк
|32,6500
|Форвард банк
|32,9500
|Пивденный
|32,6500
|Креди Агриколь
|32,9700
|Коминвестбанк
|32,6500
|Ощадбанк
|32,9800
|Банк Сич
|32,6500
|ТАСкомбанк
|33,0000
|Форвард банк
|32,6000
|Приватбанк
|33,0033
|Укрэксимбанк
|32,6000
|OTP Bank
|33,0500
|Украинский Капитал
|32,5000
|Укрэксимбанк
|33,0500
|Приватбанк
|32,5000
|Пивденный
|33,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,5000
|Альфа-банк
|33,6500
|Ощадбанк
|32,4200
|Украинский Капитал
|34,0000
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