Эксперт назвал коррекцию на рынке NFT «тихим крахом»

Из-за низкой ликвидности рынка NFT продавцам сложно оценивать настроение покупателей, поэтому цена их актива может неожиданно оказаться в разы меньше стоимости приобретения, считает CEO Psyops Capital.

На более ликвидных рынках коррекция происходит каждый день, в отличие от сегмента NFT, отметила она. Представитель венчурной компании eGirl Capital с никнеймом mewny назвал эту ситуацию «тихим крахом».

«Продавцы могут в одночасье скорректировать цену на 80%, как только поймут, что покупателей на их NFT буквально больше нет. Им могут понадобиться недели или месяцы, чтобы это осознать, поскольку рынок гораздо менее реактивен», - пояснила глава Psyops Capital.

Цена минимального предложения за токены одного из самых ранних и популярных проектов сферы, CryptoPunks, обвалилась с пика на 40%. В результате купленный 22 февраля за 42 ETH «криптопанк» № 8282 продан 3 апреля за 27,99 ETH.

На следующий день токен № 7633 ушел с молотка за 16 ETH - предыдущий владелец заплатил за него в марте 24,99 ETH.

Аналитик Макс Минскер отметил падение цен на NFT-платформе NBA Top Shot, которое произошло на фоне кратного роста фундаментальных показателей - количества покупателей, числа транзакций и объема торгов.

Однако по данным сервиса NonFungible, в целом на рынке за последние 30 дней сократились и общий объем продаж, и их количество.

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