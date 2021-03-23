Первый твит главы Twitter продали за $2,9 млн в качестве NFT

Первый твит соучредителя и генерального директора Twitter, миллиардера Джека Дорси (Jack Dorsey), выставленный на аукцион в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), был продан за $2,9 млн. Свой первый твит «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер») Джек Дорси опубликовал 21 марта 2006 года.

Ответим, что NFT это уникальные файлы, которые представляют собой цепочку блоков и могут подтверждать право собственности на произведение цифрового искусства. Каждый NFT имеет собственную цифровую подпись на основе блокчейна, которая служит публичным реестром, где можно проверить подлинность актива и право собственности на него. Покупатели NFT обычно получают безраздельное право на использование и демонстрацию цифровых произведений искусства, однако зачастую они используют NFT лишь как объект для хвастовства или актив, который позже можно перепродать.

Аукцион по продаже самого первого твита проводился на платформе Valuables, принадлежащей американской компании Cent. Твит был куплен за 1630,5825601 Ethereum, что на момент продажи составляло $2 915 835, сообщил Кэмерон Хиджази (Cameron Hejazi), генеральный директор и соучредитель Cent. Комиссия Cent составляет 5 % от суммы продажи.

Покупателем стал Сина Эстави (Sina Estavi, ник - @sinaEstavi), в аккаунте которого в Twitter указано, что он живёт в Малайзии и является генеральным директором блокчейн-компании Bridge Oracle.

Само собой, сам твит никуда не делся и по-прежнему доступен на сайте твиттера.

Джек Дорси ранее сообщил, что намерен конвертировать деньги, вырученные от продажи твита на аукционе, в биткоины и пожертвовать их жителям Африки, пострадавшим от пандемии COVID-19.