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Цена на золото растет 5 апреля на снижении доходности гособлигаций США
09:15 06.04.2021 |
Стоимость золота растет во вторник утром благодаря снижению доходности альтернативного инструмента защитных инвестиций - гособлигаций США (US Treasuries), свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.57 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,55%, или на 9,55 доллара, до 1738,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,3%, до 25,102 доллара за унцию.
Котировки золота толкает вверх снижение доходности казначейских облигаций США. Показатель для десятилетних бондов опускается до 1,693% с уровня прошлого закрытия в 1,72%.
Это, в свою очередь, оказывает и давление на курс доллара, что дополнительно также положительно сказывается на стоимости драгметалла. Более слабый доллар делает золото доступнее для держателей другой валюты.
Аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отметил, что ценам на золото удалось подняться с мартовских минимумов, однако еще слишком рано говорить о тенденции к росту.
"Золоту необходимо преодолеть отметку в 1750 долларов, прежде чем оно сможет продолжить дорожать", - приводит агентство Блумберг его мнение.
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