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Доллар 5 апреля укрепляется к евро и иене на макростатистике из США
09:04 06.04.2021 |
Курс доллара утром во вторник умеренно растет по отношению к евро и иене после выхода данных макростатистики в США ещё накануне, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.44 EET курс евро снижался до 1,1808 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1811 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 110,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,44%, до 92,61 пункта.
Инвесторы продолжают отыгрывать данные статистики, опубликованные в понедельник. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте резко увеличился, до 63,7% с февральских 55,3%.
Кроме того, аналитики JP Morgan, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что вышедшие ранее данные о снижении уровня безработицы в Штатах также вызвали рост рисковых настроений на рынке, что в свою очередь негативно отражается на более надежных валютах, как например на иене по отношению к доллару.
На динамику евро позже во вторник может повлиять своя макростатистика. Аналитики полагают, что безработица в странах зоны евро в феврале сохранилась на январском уровне 8,1%.
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