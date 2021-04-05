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Депозитные ставки для физлиц 05.04.21
16:58 05.04.2021 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 апреля 2021 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.30
|0.28
|0.11
|6 мес.
|7.83
|0.48
|0.19
|9 мес.
|8.28
|0.67
|0.23
|12 мес.
|8.38
|0.91
|0.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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