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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 02.04.21
11:20 05.04.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 2 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|31.03
|28941.0 (5.5)
|-
|01.04
|32515.0 (5.5)
|-
|02.04
|33515.0 (5.5)
|113362.0 (6.5; 7)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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