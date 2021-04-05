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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.04.2021
11:14 05.04.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 апреля 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,9947
|Банк Сич
|28,0500
|Укрстройинвестбанк
|27,9000
|Пивденный
|28,0500
|Правекс
|27,9000
|Укрстройинвестбанк
|28,0500
|Альфа-банк
|27,9000
|Укрэксимбанк
|28,0500
|Креди Агриколь
|27,8700
|Земельный капитал
|28,0599
|Аккордрбанк
|27,8600
|Ощадбанк
|28,0600
|Пивденный
|27,8500
|Креди Агриколь
|28,0800
|Банк Сич
|27,8500
|Правекс
|28,0800
|Форвард банк
|27,8000
|Приватбанк
|28,0899
|Укрэксимбанк
|27,8000
|Форвард банк
|28,1000
|ТАСкомбанк
|27,8000
|Аккордрбанк
|28,1200
|Приватбанк
|27,7500
|ТАСкомбанк
|28,2000
|Ощадбанк
|27,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Альфа-банк
|28,5500
|Украинский Капитал
|27,5500
|Украинский Капитал
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|32,8884
|Банк Сич
|32,9500
|Укрстройинвестбанк
|32,7500
|Ощадбанк
|32,9800
|Правекс
|32,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,0000
|Альфа-банк
|32,7500
|Правекс
|33,0000
|Креди Агриколь
|32,7200
|Креди Агриколь
|33,0500
|Банк Сич
|32,7000
|Укрэксимбанк
|33,0500
|Аккордрбанк
|32,7000
|Пивденный
|33,0600
|Пивденный
|32,6600
|Земельный капитал
|33,0769
|Форвард банк
|32,6000
|Приватбанк
|33,1126
|Приватбанк
|32,6000
|Аккордрбанк
|33,1500
|Укрэксимбанк
|32,5500
|Форвард банк
|33,1500
|Украинский Капитал
|32,5000
|Укрстройинвестбанк
|33,3000
|ТАСкомбанк
|32,5000
|ТАСкомбанк
|33,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,5000
|Альфа-банк
|33,7000
|Ощадбанк
|32,4200
|Украинский Капитал
|34,0000
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