Золото дешевеет 5 апреля на снижении опасений за экономику США

Стоимость золота немного снижается в понедельник утром в связи с ослаблением опасений за экономику США после выхода данных рынка труда страны, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 8.37 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,75 доллара, до 1725,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 24,848 доллара за унцию.

Согласно опубликованным в пятницу данным, безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков.

Экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee) считает, что пятничная макростатистика - это еще одно препятствие для роста цен на золото, поскольку глобальная экономика восстанавливается, и спрос на "защитный" драгметалл снижается.

"Мы по-прежнему ожидаем, что давление на золото сохранится еще некоторое время", - приводит агентство Блумберг слова Ли.