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Доллар укрепляется к евро 5 апреля на данных по рынку труда США
08:57 05.04.2021 |
Курс доллара в понедельник утром немного поднимается по отношению к евро, инвесторы продолжают отыгрывать данные с рынка труда США, свидетельствуют котировки торгов.
По состоянию на 8.24 EET курс евро снижается до 1,176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1762 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 110,63 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) остаётся на уровне прошлого закрытия в 93,02 пункта.
Согласно данным, опубликованным в пятницу, безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий.
Динамика на валютном рынке слабая, поскольку в понедельник фондовые биржи Европы будут закрыты в связи с празднованием католической Пасхи.
Старший рыночный трейдер Silicon Valley Bank в Калифорнии Мин Тран (Minh Trang) сказал газете Wall Street Journal, что тренд роста курса доллара по отношению к евро будет продолжаться, поскольку меры стимулирования экономики США только начали оказывать свое влияние. Аналитик прогнозирует, что "полный эффект" стимулирующих мер проявится через полгода после их принятия.
Сегодня же на динамику курса доллара также может повлиять очередная порция макростатистики. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до 58,5% с февральских 55,3%.
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