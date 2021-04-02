Украина во II кв.-2021 дважды предложит ОВГЗ в долларах и раз - в евро

Министерство финансов Украины 13 апреля проведет аукцион по размещению двухлетних ОВГЗ в долларах, 1 июня - годичных и двухлетних ОВГЗ в долларах, а 11 мая - годичных ОВГЗ в евро.

Согласно опубликованному Минфином графику первичных аукционов, в первом квартале запланированы также еженедельные аукционы по продаже ОВГЗ в гривне, в том числе раз в месяц (20 апреля, 11 мая и 15 июня) - шестилетние.

Еженедельно Минфин намерен предлагать ОВГЗ сроком погашения год, полтора, два и три года, а раз в две недели чередовать 3-мес. и 6-мес.

На последних аукционах марта ставка размещения 3-мес. гривневых бумаг была снижена до 7,98%, 12-мес. сохранилась на уровне 10,75%, 20-мес. - 11,1%, а двухлетних выросла до 11,8%.

В целом средневзвешенная ставка на этих аукционах снизилась до 10,67% с 11,64% неделю назад при совсем небольшом сокращении средневзвешенного срока с 14,2 до 14,1 месяца, а объем продаж сократился на 30% - до 4,5 млрд грн.

Помимо того Минфин 30 марта провел два аукциона по размещению годичных и двухлетних долларовых ОВГЗ, на которых их ставка осталась на уровне 3,7% и 3,9%.

