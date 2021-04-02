Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.04.21

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|31.03
|100.0 (7.5)
|-
|01.04
|100.0 (7.5)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|29.03
|29027.0 (5.5)
|-
|30.03
|28629.0 (5.5)
|-
|31.03
|28941.0 (5.5)
|-
|01.04
|32515.0 (5.5)
|-
Данные НБУ