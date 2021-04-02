Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.04.21

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.04.21

10:58 02.04.2021 |

Финансы

 

Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 1 апреля.

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков

Дата Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
31.03 100.0 (7.5) -
01.04 100.0 (7.5) -

Данные НБУ

Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов

Дата Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
29.03 29027.0 (5.5) -
30.03 28629.0 (5.5) -
31.03 28941.0 (5.5) -
01.04 32515.0 (5.5) -

Данные НБУ
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

12:58 В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м

12:51 В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м

12:26 Справочный курс гривны 2 апреля понижен на 10,59 коп до 27,9332 грн/$1

11:27 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 02.04.2021

11:20 Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль заявили о готовности снизить комиссию интерчейндж до 0,9% к июлю 2023г

11:02 Укрэксимбанк присоединился к BankID НБУ

10:58 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.04.21

10:51 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.04.21

10:46 Остаток средств на корсчетах банков 02.04.21

10:41 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.04.2021

10:38 Фондовые биржи Азии 2 апреля закрылись в плюсе вслед за рынками США

10:02 Coinbase назвала дату прямого листинга

08:55 Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании

08:50 Доллар стабилен перед статистикой по безработице в США

08:01 Зеленский сменил состав Нацкомиссии по ценным бумагам

• дальше…

12:41 Розничные сети с 26 марта по 2 апреля снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–60 коп./л

11:24 Законопроект о реализации арестованного имущества прошел комитет Рады

10:51 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 02.04.21

10:01 C 1 августа в Украине могут изменить порядок предоставления больничных

08:55 Налоговый комитет Рады поддержал законопроект об агростраховании

08:50 Цены на нефть опускаются 2 апреля после скачка накануне на решениях ОПЕК+, Brent на уровне $64,65 за баррель

08:18 Остатки средств на едином казначейском счете на начало апреля увеличились до 30,1 млрд грн, за месяц увеличившись на 0,36%

08:12 Налоговая перевыполнила план поступлений в I квартале на 7,6 миллиарда

08:06 Крупный бизнес за I квартал уплатил около ₴50 миллиардов налогов

01.04 Продажи новых легковых авто в марте подскочили на 45%

• дальше…

12:15 Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины

09:24 Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия Марку Рютте

07:57 Госдепартамент США и Пентагон заверяют Киев в поддержке

01.04 Названы секретные условия кредитов Китая другим странам

01.04 План действий для Грузии: как ЕС идет против партии Саакашвили в преодолении кризиса

01.04 Развод по-венгерски: что стоит за войной Орбана и главной партии ЕС

01.04 Доля доллара в валютных резервах центробанков упала до минимума за 25 лет

01.04 Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR

01.04 В посольстве США прокомментировали возможность новых гарантий по евробондам Украины

01.04 Координатор правительства Германии призвал к мораторию на строительство «Северного потока-2»

01.04 Пентагон прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной

01.04 Госсекретарь США подтвердил поддержку Киева на фоне обострения в Донбассе

31.03 На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G

31.03 В Дании хотят расселить «районы гетто»

31.03 Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве

• дальше…

12:58 В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м

12:51 В марте средняя цена квартиры в Киеве, представленных к продаже, отмечена на уровне 1 610 долл. США/кв. м

08:59 СБУ разоблачила масштабную схему хищения земель чиновниками Госгеокадастра

31.03 Первая компания получила лицензию на открытие залов игровых автоматов

31.03 В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения

31.03 Украинские школьники начнут изучать информатику во 2 классе

31.03 Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

31.03 Пять украинских отелей получили категорию «пять звезд»

31.03 New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева

26.03 Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

26.03 Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года

26.03 Киевские власти смягчили карантинные меры в транспорте

25.03 Автомобильные номера начнут выдавать по месту регистрации авто, – МВД

25.03 Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы

24.03 Минздрав Украины: В парках и скверах можно ходить без масок

• дальше…

12:15 Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины

07:57 Госдепартамент США и Пентагон заверяют Киев в поддержке

01.04 Коломойский пошел за Медведчуком. Чем закончится атака Зе-власти на АЗС олигарха

01.04 Вирастюк против Шевченко: Почему «слугам» было бы лучше не ездить на Прикарпатье

01.04 Три сценария Зеленского: Почему Россия отказалась от нового прекращения огня

01.04 Кейс Колесник. Коррупция начинается с неумения извиниться

01.04 Пентагон прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной

01.04 Госсекретарь США подтвердил поддержку Киева на фоне обострения в Донбассе

31.03 Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде

31.03 New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева

31.03 Про переговоры Путина с Меркель и Макроном об Украине без Украины — интервью с Евгением Магдой

30.03 Перевыборы в Раду. Почему на Донетчине у «слуг» не нашлось второго Вирастюка

30.03 Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского

30.03 Самоуспокоение Зеленского: что не так с «нормандскими» инициативами Банковой

30.03 В МВФ скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом

• дальше…

09:50 Opel заменит логотипы на машинах QR-кодами

09:16 IBM установит в клинике США первый частный квантовый компьютер

01.04 Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS

01.04 Массовые электромобили начнут приносить прибыль только при цене батарей $60 за 1 кВт‧ч

01.04 428 сил и спортивный обвес: Nissan представил «заряженный» Patrol

01.04 Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T

01.04 Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR

31.03 На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G

31.03 Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback

31.03 Учёные из США предложили новый источник одиночных фотонов для квантовой криптографии, кубитов и не только

31.03 YASNO: количество электрокаров в Украине за три года выросло в 4 раза – до 26 тысяч

31.03 В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности

31.03 Xiaomi рассказала о прорывной системе охлаждения Mi 11 Ultra

31.03 Переименование Volkswagen в Voltswagen оказалось первоапрельской шуткой

31.03 Porsche начала тесты синтетического топлива

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно